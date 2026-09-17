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Барселона разгромила Расинг 7:2 в домашнем матче

Барселона доминировала в матче против Расинга, завершив игру со счетом 7:2.
Барселона разгромила Расинг 7:2 в домашнем матче
Рафинья / Getty Images

В среду, 16 сентября, футбольная команда Барселона принимала на своем домашнем поле команду Расинг.

Учитывая успешные предыдущие игры Барселоны, результат матча с Расингом был ожидаемым.

Первый гол в ворота Расинга был забит на восьмой минуте, а до конца первого тайма Барселона еще три раза поразила ворота соперника, пропустив в свои ворота всего один мяч. Стоит отметить, что Ямаль не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Барселона продолжила атаковать ворота Расинга. Соперник пропустил еще три гола, забив в ответ только один.

В итоге, команда Флика потерпела сокрушительное поражение, а Барселона легко заработала три очка.

Итоговый счет матча Барселона - Расинг составил 7:2.
Авторами голов стали Канселу (8 минута), Рафинья (пенальти, 25 и 42 минуты, пенальти, 67 минута), Вильябре (автогол, 36 минута), Жезус (79 минута), Ямаль (89 минута) - Гейе (30 минута), Забири (65 минута).

Ранее Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:2, выведя команду из Кубка английской лиги.

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