Барселона в поисках альтернативы: Лаутаро Мартинес в центре внимания

Барселона пока не делала официальных предложений по Лаутаро Мартинесу, заявляет Corriere dello Sport.

Сообщения о возможном интересе футбольного клуба Барселона к Лаутаро Мартинесу появились в прессе вчера. Тем не менее, согласно информации из Corriere dello Sport, каталонцы не представили официального предложения по этому игроку Интера.



Интер не предлагает своего капитана для трансфера, поскольку руководство клуба считает его недоступным для переговоров. В Милане не намерены обсуждать его возможную продажу.



Важно отметить, что миланский клуб не получил запросов касательно аргентинского футболиста. 29-летний нападающий является важной частью команды Интера с 2018 года.



Ранее в прессе появлялись утверждения о том, что Барселона может рассмотреть Лаутаро в качестве альтернативы Хулиану Альваресу, чей переход из Атлетико не произошел.



Также перед началом сезона Ханси Флик сделал громкое заявление.