Фергюсон высоко оценивает талант Довбика и надеется на его вклад в успех Болоньи.

Информационный портал Corriere dello Sport сообщает о комментариях Льюиса Фергюсона, полузащитника Болоньи, относительно нового члена команды Артема Довбика, пришедшего на правах аренды из Ромы.



Фергюсон, который родился в Шотландии, подчеркнул, что украинский игрок обладает замечательными физическими данными и способностью забивать голы. Он также упомянул, что ранее он уже сталкивался с Довбиком на футбольном поле, но тогда они были на противоположных сторонах.



"Мы играли вместе как соперники, и могу сказать, что это сильный, высокий и крепкий нападающий. А для центрфорварда рост уже хорошая основа. К тому же он умеет забивать голы", - отметил Фергюсон.



Полузащитник также поделился своими мыслями о другом новичке Болоньи - Роберто Пикколи, и выразил надежду, что оба форварда смогут сделать значительный вклад в успех команды, забивая множество голов. Однако, по его мнению, игрокам потребуется время для адаптации.



В завершение стоит добавить, что Мудрик получил новый номер в составе Челси.