Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Фергюсон оценивает новичков Болоньи: Довбик и Пикколи - надежда на голы

Фергюсон высоко оценивает талант Довбика и надеется на его вклад в успех Болоньи.
Фергюсон оценивает новичков Болоньи: Довбик и Пикколи - надежда на голы
Артем Довбик / Getty Images

Информационный портал Corriere dello Sport сообщает о комментариях Льюиса Фергюсона, полузащитника Болоньи, относительно нового члена команды Артема Довбика, пришедшего на правах аренды из Ромы.

Фергюсон, который родился в Шотландии, подчеркнул, что украинский игрок обладает замечательными физическими данными и способностью забивать голы. Он также упомянул, что ранее он уже сталкивался с Довбиком на футбольном поле, но тогда они были на противоположных сторонах.

"Мы играли вместе как соперники, и могу сказать, что это сильный, высокий и крепкий нападающий. А для центрфорварда рост уже хорошая основа. К тому же он умеет забивать голы", - отметил Фергюсон.

Полузащитник также поделился своими мыслями о другом новичке Болоньи - Роберто Пикколи, и выразил надежду, что оба форварда смогут сделать значительный вклад в успех команды, забивая множество голов. Однако, по его мнению, игрокам потребуется время для адаптации.

В завершение стоит добавить, что Мудрик получил новый номер в составе Челси.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости