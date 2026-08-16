Хргович уверен в победе над Итауму

Хргович полагает, что его опыт и навыки, приобретенные в тяжелых боях, помогут ему одержать победу над Итауму.

Хорватский боксер Филип Хргович высказал уверенность в своем триумфе над Мозесом Итауму в грядущем поединке, который состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне. Он полагает, что его боевой опыт будет решающим.



В беседе с изданием Bad Left Hook 34-летний спортсмен признал в своем британском сопернике силу и талант, однако подчеркнул, что его преимущества могут быть завышены.



Хргович намерен применить свои навыки, полученные в тяжелых боях, и способность преодолевать препятствия. Его стратегия - держать Итауму на дистанции, используя джеб, и контратаковать.



Хргович также выразил уверенность в том, что финты Итауму не станут для него преградой, и ожидает победы в предстоящем поединке.



Напомним, что Кристиан Пренга высказал свое мнение о том, почему Энтони Джошуа все еще представляет угрозу в тяжелом весе.