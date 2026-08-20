Лукаку объяснил свой уход из Наполи, резко ответив критикам

Лукаку перешел в турецкий клуб за 6 млн евро, опроверг слухи о плохой форме и намерен играть до 2030 года.

Бельгийский футболист Ромелу Лукаку поделился своими впечатлениями о недавнем переходе из Наполи, охарактеризовав прошлый сезон как самый трудный в своей карьере. Лукаку отметил некоторые заявления и решения в клубе, которые подтолкнули его к мысли о смене команды, сообщает Goal.



Стоит упомянуть, что Лукаку перебрался из итальянской команды в турецкий футбольный клуб за 6 миллионов евро. Его договор предполагает участие в играх в течение одного сезона с возможностью продления на следующий год.



Лукаку опроверг предположения о своей плохой физической форме, заявив, что такие разговоры могли быть попыткой подорвать его репутацию. Сейчас форвард уверяет, что он полностью готов вернуться на футбольное поле.



Бельгийский футболист также рассказал о своих планах на будущее. Лукаку планирует продолжить свою карьеру до 2030 года, включая игру за национальную команду, после чего он намерен завершить свои выступления.



Между тем, Бенфика активизировала переговоры о покупке полузащитника сборной Португалии.