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Динамо Киев: историческое поражение в Лиге конференций

Динамо Киев потерпело поражение от Карабаха и было исключено из Лиги конференций, впервые за 21 год завершив участие в еврокубках на такой ранней стадии.
Динамо Киев: историческое поражение в Лиге конференций
Карабах - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Поражение Динамо стало для них тяжелым ударом.

Стоит отметить, что вчера под руководством Игоря Костюка команда проиграла Карабаху и была исключена из Лиги конференций.

Это первый случай за 21 год, когда киевский клуб так рано завершает участие в еврокубках.

В сезоне-2005/06 Динамо было выбито уже на втором этапе, уступив швейцарскому Туну. Это также второй случай в истории клуба, когда они выходят из Лиги конференций.

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