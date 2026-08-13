Динамо Киев: историческое поражение в Лиге конференций

Динамо Киев потерпело поражение от Карабаха и было исключено из Лиги конференций, впервые за 21 год завершив участие в еврокубках на такой ранней стадии.

Поражение Динамо стало для них тяжелым ударом.



Стоит отметить, что вчера под руководством Игоря Костюка команда проиграла Карабаху и была исключена из Лиги конференций.



Это первый случай за 21 год, когда киевский клуб так рано завершает участие в еврокубках.



В сезоне-2005/06 Динамо было выбито уже на втором этапе, уступив швейцарскому Туну. Это также второй случай в истории клуба, когда они выходят из Лиги конференций.