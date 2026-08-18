Владимир Кличко в глубокой печали от смерти бывшей невесты, актрисы Хайден Панеттьер

Владимир Кличко выразил горестные соболезнования в связи со смертью Хайден Панеттьер, матери его дочери, на своей странице в Instagram.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко высказал свои чувства по поводу смерти его бывшей невесты и матери их дочери Кайи, актрисы Хайден Панеттьер.



На своей странице в Instagram Кличко поделился своими радостными воспоминаниями о Хайден и выразил соболезнования всем ее близким и родным.



"Наша семья переживает состояние глубокого шока и скорби. Новость о трагической смерти Хайден глубоко меня огорчила. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя Хайден уже не была моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи.

Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, одновременно столкнувшись с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет из памяти время, прожитое вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни.

Нашей дочери Кайе я всегда буду рассказывать о ее матери с уважением и сделаю все, чтобы она помнила, каким человеком та была.

Я выражаю самые искренние соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и поклонникам, которые сегодня тоже скорбят. Молодые и талантливые люди, как Хайден, не должны уходить из этого мира так рано.

Я прошу всех с уважением отнестись к чувствам нашей семьи и нашему праву на приватность в это невероятно трудное время. Сейчас это все, что я хочу сказать.

Спасибо каждому, кто поддерживает мою семью и выражает искренние соболезнования.

Покойся с миром, Хайден. Пусть ты найдешь вечный покой", - написал Кличко.





Недавно стало известно о смерти Хайден Панеттьер в возрасте 36 лет.