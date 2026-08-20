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Уорриорз готовы к усилению состава перед окончанием срока обменов в НБА

Уорриорз готовы к усилению состава перед окончанием срока обменов в НБА, приоритизируя здоровье ключевых игроков.
Уорриорз готовы к усилению состава перед окончанием срока обменов в НБА
Голден Стейт / Getty Images

Майк Данливи, исполнительный директор баскетбольного клуба Уорриорз, подтвердил, что у команды есть все необходимое для усиления состава перед истечением срока обменов, если текущая ситуация потребует изменений.

Важно отметить, что срок обменов в НБА заканчивается 11 февраля, и до этого момента Голден Стейт сыграет 53 матча.

Согласно информации от NBC Sports, руководство клуба стремится к тому, чтобы команда достигла своего максимума не к началу сезона, а к важным матчам весной.

Тем не менее, главной задачей для Уорриорз является поддержание здоровья ключевых игроков. Команда рассчитывает на отличную форму Стефена Карри и возвращение Джимми Батлера и Мозеса Муди после травм.

Тем временем, YouTube возглавляет борьбу за региональные трансляционные права НБА.

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