Уорриорз готовы к усилению состава перед окончанием срока обменов в НБА, приоритизируя здоровье ключевых игроков.

Майк Данливи, исполнительный директор баскетбольного клуба Уорриорз, подтвердил, что у команды есть все необходимое для усиления состава перед истечением срока обменов, если текущая ситуация потребует изменений.



Важно отметить, что срок обменов в НБА заканчивается 11 февраля, и до этого момента Голден Стейт сыграет 53 матча.



Согласно информации от NBC Sports, руководство клуба стремится к тому, чтобы команда достигла своего максимума не к началу сезона, а к важным матчам весной.



Тем не менее, главной задачей для Уорриорз является поддержание здоровья ключевых игроков. Команда рассчитывает на отличную форму Стефена Карри и возвращение Джимми Батлера и Мозеса Муди после травм.



Тем временем, YouTube возглавляет борьбу за региональные трансляционные права НБА.