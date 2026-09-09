Реал одерживает победу над Интером в Лиге чемпионов: 2:1

Реал обыграл Интер в матче Лиги чемпионов, используя ошибки соперника и эффективную игру в атаке.

8 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал из Мадрида на своем поле одолел миланский Интер со счетом 2:1. Игра была насыщенной, и благодаря промахам игроков Интера, команда под управлением Жозе Моуринью смогла праздновать победу.



Интер начал игру с активной игрой и доминировал в первом тайме, но ушел на перерыв, уступая два гола. В начале матча голкипер Реала Тибо Куртуа отбил удары Маркуса Тюрама и Лаутаро Мартинеса, а Реал реализовал свой шанс на 14-й минуте. Неудачная передача назад от Кертиса Джонса была перехвачена Браимом Диасом, который быстро передал мяч Килиану Мбаппе, и тот отправил мяч в ворота.

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В середине первого тайма Реал увеличил свое преимущество благодаря ошибке голкипера Интера Хосепа Мартинеса. Под давлением Федерико Вальверде, Мартинес попытался обыграть соперника, но потерял мяч, и Вальверде забил.Во втором тайме Интер продолжал управлять игрой, но попытки забить гол остались безуспешными. Реал также имел возможность забить, но голкипер Интера успел вернуться под удар.Однако на 77-й минуте Интер смог преобразовать свое преимущество в гол. Лаутаро Мартинес получил мяч от Янна-Аурела Биссека и пробил в сторону ворот, где Карлос Аугусто опередил защитника и забил.Несмотря на то, что Интер продолжал атаковать, Реал смог сохранить минимальное преимущество и выиграть матч. Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Реал - Интер 2:1

Голы: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 - Аугусто, 77

Ожидаемые голы (xG): 2.91 - 1.78

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 16 - 21

Удары в створ: 8 - 7

Угловые: 4 - 11

Фолы: 12 - 10

Реал: Куртуа - Думфрис, Конате, Хюйсен, Кукурелья - Александер-Арнольд (Чуамени, 79), Вальверде, Беллингем - Браим (Диоманде, 79), Винисиус (Каррерас, 90), Мбаппе (Эспи, 90+3).

Интер: Х. Мартинес - Павар (Стоунз, 46), Биссек, Бастони - Диуф, Чалханоглу (Зелински, 60), Барелла (Сучич, 60), Джонс, Аугусто (Мхитарян, 83) - Л. Мартинес, Тюрам (Бонни, 60).

Предупреждения: Хюйсен - Чалханоглу, Л. Мартинес, Биcсек.