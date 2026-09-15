Экс-глава Ред Булл Хорнер планирует стать акционером Альпин

Экс-глава Ред Булл Хорнер планирует приобрести 24% акций команды Альпин.

Как сообщает GP Blog, Кристиан Хорнер, экс-руководитель команды Ред Булл, рассматривает возможность стать акционером Альпин.



Хорнер, который является гражданином Великобритании, намерен приобрести 24% акций Альпин через инвестиционную группу.



Ранее Рено препятствовал продаже акций команды, но их право вето истекло 7 сентября, что дает Хорнеру возможность заключить сделку.



Однако стоимость сделки еще предстоит обсудить, так как этот вопрос до сих пор не рассматривался из-за действующего вето.



Кроме того, было отмечено, что Хэмилтон настаивает на внесении изменений в Феррари.