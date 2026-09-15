Экс-глава Ред Булл Хорнер планирует стать акционером Альпин
Экс-глава Ред Булл Хорнер планирует приобрести 24% акций команды Альпин.
Как сообщает GP Blog, Кристиан Хорнер, экс-руководитель команды Ред Булл, рассматривает возможность стать акционером Альпин.
Хорнер, который является гражданином Великобритании, намерен приобрести 24% акций Альпин через инвестиционную группу.
Ранее Рено препятствовал продаже акций команды, но их право вето истекло 7 сентября, что дает Хорнеру возможность заключить сделку.
Однако стоимость сделки еще предстоит обсудить, так как этот вопрос до сих пор не рассматривался из-за действующего вето.
Кроме того, было отмечено, что Хэмилтон настаивает на внесении изменений в Феррари.
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