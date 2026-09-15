Амкал подписывает контракт с украинским футболистом Сидоровым, Харьков обжалует решение

Алексей Сидоров теперь в составе Амкала, несмотря на возможные претензии от харьковского футбольного клуба.

Амкал, любительская футбольная команда из России, официально заявила о заключении контракта с Алексеем Сидоровым.



Важно отметить, что 25-летний украинский игрок самостоятельно покинул Харьков и Украину в июле 2025 года.



В августе харьковский футбольный клуб получил сообщение через систему FIFA TMS, что Российский футбольный союз пытается осуществить трансфер Сидорова.



В итоге Сидоров теперь является игроком Амкала, в то время как Харьков планирует обратиться в ФИФА и другие организации для обжалования данного решения.