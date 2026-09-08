Пятерка лучших тренеров сезона по версии France Football: без Флика, но с Артетой

Пятерка лучших тренеров сезона по версии France Football: Артета, Эмери, Компани, Энрике и де ла Фуэнте. Недоумение вызывает отсутствие Ханса-Дитера Флика.

France Football официально представило пятерку тренеров, претендующих на звание лучшего в прошлом сезоне. В этот список вошли Микель Артета из Арсенала, Унаи Эмери из Астон Виллы, Венсан Компани из Баварии, Луис Энрике из ПСЖ и Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании.



Все кандидаты зарекомендовали себя благодаря важным успехам, включая победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на мировом чемпионате. Однако, вызвало недоумение отсутствие в номинации Ханса-Дитера Флика, главного тренера Барселоны, который ранее привел свою команду к победам в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке Испании.



Тем временем, Арсенал под руководством Микеля Артеты продолжает улучшать свои результаты. Лондонский клуб намерен предложить рекордный контракт одному из своих ведущих игроков Деклану Райсу.