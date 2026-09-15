Мюнхен и Барселона примут финалы ЛЧ 2028 и 2029 годов: УЕФА утвердил площадки

Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет на стадионе Камп Ноу в Барселоне, впервые с 1999 года.

Стадион Альянц-Арена в Мюнхене будет местом проведения финала Лиги чемпионов 2028 года. В 2029 году, финал этого турнира пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу, впервые с 1999 года, когда Манчестер Юнайтед обыграл Баварию, забив два гола в овертайме.



Это будет второй раз за короткий период времени, когда Альянц-Арена станет площадкой для финала Лиги чемпионов. В мае 2025 года на этом стадионе ПСЖ разгромил Интер со счетом 5:0.



УЕФА также утвердил следующие города, которые примут финалы:



Лига чемпионов: Мюнхен - 2028, Барселона - 2029;

Лига Европы: Бухарест - 2028, Белград - 2029;

Лига конференций: Турин - 2028, Будапешт - 2029;

Суперкубок УЕФА: Амстердам - 2027, Астана - 2028;

Женская Лига чемпионов: Лион - 2028, Кардифф - 2029.



Ближайший финал Лиги чемпионов состоится в июне 2027 года на стадионе Метрополитано в Мадриде, домашней арене Атлетико.



Также стоит отметить, что украинский форвард Роман Яремчук включен в состав Олимпиакоса для участия в главном этапе Лиги Европы.