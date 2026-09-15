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Рахим Стерлинг признал вину: бывший футболист национальной команды Англии под угрозой тюремного заключения

Стерлинг признал вину в суде и может получить два года тюрьмы за вождение под опиатами и отказ от тестов после ареста.
Рахим Стерлинг признал вину: бывший футболист национальной команды Англии под угрозой тюремного заключения
Рахим Стерлинг / Getty Images

The Athletic сообщает, что бывший игрок английской национальной команды Рахим Стерлинг может быть приговорен к тюремному наказанию.

В мае текущего года 31-летний Стерлинг был задержан полицейскими по подозрению в управлении автомобилем под воздействием наркотиков.

Позже Стерлинг стал участником автокатастрофы, в ходе которой его Ламборгини врезался в отбойник. В августе футболист был обвинен в опасном вождении, хранении бодрящих аромозапахов и отказе от прохождения тестов после ареста.

Сегодня в магистратском суде Бейзингстока состоялось слушание по делу Стерлинга, на котором он признал свою вину. Однако он может быть приговорен к двум годам заключения.

Следует отметить, что после окончания контракта с Фейеноордом Рахим Стерлинг стал свободным агентом.

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