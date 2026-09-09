Травма Мудрика: украинец пропустит до двух месяцев игр в Тоттенхэме

Михаил Мудрик, игрок Тоттенхэма, получил травму и пропустит от полутора до двух месяцев игр, сообщает Фабрицио Романо.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщает о получении травмы Михаилом Мудриком, игроком Тоттенхэма.



Стоит отметить, что Мудрик, уроженец Украины, был взят в аренду Тоттенхэмом у "Челси" на время одного сезона.



После перехода в новую команду Мудрик успел провести на поле только 26 минут, прежде чем травмировался.



Романо не раскрыл подробностей травмы, однако известно, что Мудрик пропустит от полутора до двух месяцев.



Кроме того, было отмечено, что голкипер национальной команды Бельгии также будет отсутствовать на играх на протяжении некоторого времени.