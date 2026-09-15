Челядин: Недостаток точности в атаке - причина нашего поражения

"Несмотря на успешные контратаки, команде не хватило точности в атаке, что привело к поражению", - поделился Челядин.

Челядин подчеркнул, что команда имела возможность демонстрировать более впечатляющие результаты, однако в последний момент атаки игрокам не хватило точности.

Челядин поделился:

Нам немного не хватило в атаке. Мы хорошо убегали в контратаки, где-то в концовке не хватило удара. Думаю, в этом недоработали. Могли за счет этого добиться немного лучшего результата. Как говорится, всегда нужно искать что-то хорошее. Это поражение нам многое даст. Думаю, мы сделаем выводы и будем двигаться дальше.

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Единственный гол в матче против Левого Берега был забит с автогола Сергея Косовского. Челядин описал этот эпизод как несчастный случай и призвал не винить своего коллегу.Стоит отметить, что защитник Шахтера Александр Караваев достиг важного юбилея - он провел свой 300-й матч в чемпионате Украины.