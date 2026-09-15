ФК Ланс прекращает сотрудничество с главным тренером Топпмеллером

Ланс прекратил сотрудничество с Топпмеллером из-за его отказа участвовать в реорганизации тренерского штаба.

ФК Ланс объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Дино Топпмеллером.



Напомним, что этот специалист из Германии присоединился к команде в прошлом летнем сезоне. За время его руководства команда сыграла шесть матчей.



В своем первом матче "кроваво-золотые" выиграли Суперкубок Франции, однако затем сумели набрать лишь четыре очка в четырех турах.



Как отмечает клуб, причиной ухода тренера стал его отказ от участия в предстоящей реорганизации тренерского штаба.



После ряда обсуждений, связанных с работой команды и организацией тренерского штаба, Ланс сообщил Топпмеллеру о своих планах по реорганизации штаба.



Поскольку Дино Топпмеллер не одобрил эти предложенные изменения, клуб принял решение о прекращении его работы, а также работы его двух помощников.





После неоднократных обсуждений, касающихся жизни команды и организационной деятельности тренерского штаба, Ланс объявил наставнику команды о намерении оптимизировать работу штаба. Поскольку Дино Топпмеллер не счел целесообразным поддержать предложенные структурные изменения, клуб, действуя в соответствии с намеченным планом, принял решение прекратить работу с ним, а также с двумя его помощниками.