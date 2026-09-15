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Хэмилтон требует перестановок в команде Феррари: напряжение растет

Хэмилтон требует замены ключевых членов команды Феррари из-за их неудовлетворительной работы.
Хэмилтон требует перестановок в команде Феррари: напряжение растет
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон, гонщик команды Феррари, высказал свое неудовлетворение работой команды, согласно данным, опубликованным в Corriere della Sera. Семикратный чемпион мира обратился к Вассеру с требованием заменить несколько ключевых членов команды.

Хэмилтон выразил особое недовольство работой инженерного отдела, который сопровождает его на гоночной трассе.

На текущий момент Феррари не предприняла никаких официальных шагов в ответ на жалобы Хэмилтона, и неизвестно, будут ли они предприняты. Отмечается, что отношения между Вассером и Хэмилтоном стали более напряженными.

Было также отмечено, что Леклер, вероятно, получит штраф в Баку.

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