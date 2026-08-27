Завершенный список команд Лиги чемпионов 2026/27: 36 участников из 17 стран

Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава заняли последние места в основном раунде Лиги чемпионов 2026/27.

После завершения квалификационного этапа Лиги чемпионов стал известен список команд, которые примут участие в основном раунде сезона 2026/27. Всего в нем примут участие 36 команд.



В последний день квалификации, команды Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава заняли последние четыре места в основном раунде. Ранее свое участие подтвердили Сабах, Буде-Глимт и ЛАСК.



Из 36 команд, 29 получили прямые приглашения, в то время как остальные семь команд прошли через квалификационные матчи.



Список участников основного раунда включает команды из Англии (5), Испании (5), Германии (4), Италии (4), Франции (3), Нидерландов (2), Португалии (2), Турции (2), Украины (1), Чехии (1), Бельгии (1), Азербайджана (1), Австрии (1), Норвегии (2), Греции (1), Хорватии (1) и Словакии (1).



Жеребьевка основного раунда запланирована на 27 августа в 19:00 по киевскому времени. В ходе этого процесса каждая из 36 команд узнает имена своих восьми соперников.

Напомним, ранее ЛАСК обеспечил себе место в основном этапе Лиги чемпионов, обыграв Селтик в упорной борьбе со счетом 5:4 по итогам двух матчей.