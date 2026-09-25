Карл-Хайнц Румменигге, бывший нападающий Баварии, уверен, что Гарри Кейн достоин Золотого мяча в этом году.



Румменигге считает, что Кейн уже показал достаточно высокое качество игры, чтобы претендовать на эту знаменитую индивидуальную награду. В этом сезоне британский футболист продолжает увеличивать количество забитых мячей.



Если Кейн получит Золотой мяч, это будет особенно значимо для Баварии, поскольку игроки этого клуба не были удостоены этой награды уже более 40 лет.



В прошлом сезоне Кейн забил 73 гола за Баварию и сборную Англии - такой результат в этом тысячелетии превзошел только Лионель Месси. Румменигге подчеркнул, что нападающие часто становятся обладателями этой награды. Искусственный интеллект, с которым он обсуждал этот вопрос, оценил вероятность победы Кейна в 68%.



С тех пор как Румменигге получил свои два Золотых мяча в 1980 и 1981 годах, ни один игрок Баварии не получал этой награды. Поэтому такой успех сегодня был бы особенно важным не только для Кейна, но и для клуба.



Румменигге охарактеризовал Кейна как отличный пример для подражания, особенно для молодых футболистов. Он отметил его внушительную голевую статистику и точность передач. Кроме того, он подчеркнул, что Кейн продолжает развиваться как футболист и является особенным человеком, которого любят болельщики.

В прошлом сезоне Гарри забил 73 гола за Баварию и сборную Англии - в этом тысячелетии только Лионель Месси забивал больше. Это то, на что стоит обратить внимание. К тому же довольно часто эта награда достается именно нападающим. Я даже запрашивал ответ по этому поводу у искусственного интеллекта. И получил такой ответ: вероятность победы Гарри - 68%.

Будем надеяться, что так оно и получится. Давно никто из игроков Баварии не выигрывал Золотой мяч. Прошло более четырех десятилетий с тех пор, как две награды - в 1980 и 1981 годах - получил я. Поэтому подобное достижение сегодня имело бы особое значение - не только для самого игрока, но и для Баварии в целом.

Гарри - отличный пример для подражания, особенно для молодых игроков. У него невероятная статистика забитых. Посмотрите только на его передачи то ли влево, то ли вправо. Он отдает их выверенными, словно по линейке, с точностью до миллиметра. К тому же он не перестает развиваться как футболист. Так что Гарри - особенный. А у болельщиков тонкое чутье на хороших людей. Не случайно все так любят Гарри.