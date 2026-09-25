23-летний Беллингем получил звание лучшего игрока года в национальной команде, набрав наибольшее количество голосов в специализированном приложении для фанатов.

Джуд Беллингем, английский футболист и член команды Реала, удостоен звания лучшего игрока года в национальной команде.



Выбор был сделан на основании голосования, проведенного в специализированном приложении для фанатов национальной команды. Беллингем, 23-летний игрок, набрал наибольшее количество голосов.



Важно отметить, что Беллингем забил семь голов и совершил одну голевую передачу в 12 играх за английскую команду.



Все его голы были забиты на чемпионате мира 2026 года, что стало рекордом в истории английской команды. Беллингем также установил несколько других рекордов на этом чемпионате.



Это вторая награда в карьере 23-летнего полузащитника.



Было также отмечено, что национальная команда Германии потеряла своего ключевого игрока.