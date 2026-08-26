ЛАСК совершает удивительный камбэк и впервые выходит в Лигу чемпионов

ЛАСК обеспечил себе место в основном этапе Лиги чемпионов, обыграв Селтик в упорной борьбе со счетом 5:4 по итогам двух матчей.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялся матч между футбольными клубами ЛАСК из Австрии и Селтик из Шотландии. В первой встрече шотландцы уверенно победили со счетом 3:0, что обеспечило им преимущество перед следующим матчем.



Тем не менее, в матче-реванше ЛАСК столкнулся с еще большими препятствиями. На 22-й минуте Селтик забил первый гол, увеличивая свое преимущество в общем счете до 4:0.



Но австрийская команда смогла переломить ситуацию. ЛАСК постепенно сокращал разрыв и на 90-й минуте сравнял общий счет, что привело к продолжению игры в дополнительное время.



В дополнительное время австрийцы смогли вырвать победу, завершив удивительный обратный ход событий. ЛАСК победил со счетом 5:4 по итогам двух матчей и впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.



Также ранее азербайджанский футбольный клуб Сабах впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.