Боксерская битва: Украина завершает евротурнир с пятью медалями!

Украинский боксер Абдураимов завершает участие в европейском чемпионате, завоевав серебро, а команда Украины набирает пять наград.

В последнем поединке украинский боксер встретился с болгарским соперником Радославом Росеновым. Бой продолжался все три раунда, и в конечном итоге болгарский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.



Таким образом, Абдураимов завершил участие в европейском чемпионате, став обладателем серебряной медали.



Украинская команда закончила турнир с пятью наградами - одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми.



Стоит отметить, что золотую медаль для команды завоевал Эльвин Алиев, повторив тем самым успех Александра Хижняка.