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Боксерская битва: Украина завершает евротурнир с пятью медалями!

Украинский боксер Абдураимов завершает участие в европейском чемпионате, завоевав серебро, а команда Украины набирает пять наград.
Боксерская битва: Украина завершает евротурнир с пятью медалями!
Айдер Абдураимов / Getty Images

В последнем поединке украинский боксер встретился с болгарским соперником Радославом Росеновым. Бой продолжался все три раунда, и в конечном итоге болгарский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Абдураимов завершил участие в европейском чемпионате, став обладателем серебряной медали.

Украинская команда закончила турнир с пятью наградами - одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми.

Стоит отметить, что золотую медаль для команды завоевал Эльвин Алиев, повторив тем самым успех Александра Хижняка.

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