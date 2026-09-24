Украинский боксер Алиев завоевывает золото на Евро-2026: первая победа с 2019 года

Эльвин Алиев стал первым украинцем, завоевавшим золото на Евро-2026 с 2019 года, обеспечив первую победу для Украины на турнире.

На боксерском Евро-2026, который проходит в Софии, украинская команда заслужила свою первую золотую медаль.



Украинский боксер Эльвин Алиев успешно начал свое участие в соревнованиях, выиграв в 1/8 финала.



Затем он победил азербайджанца Милку Хасанова, а в полуфинале по очкам обошел молдаванина Александра Параскива.



В финальном матче Алиев дрался с французом Гюго Гро, который проиграл уже в первом раунде техническим нокаутом.



Так, Алиев принес Украине первую золотую медаль на этом турнире и стал первым украинцем, который выиграл золото с 2019 года. В то время такую же награду получил Александр Хижняк.



Было также объявлено о дате боя между Фьюри и Джошуа.