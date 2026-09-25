Футболисты Эпицентра превратились в рэперов: Нил Кош и Карлос Рохас в неожиданном видео

Нил Кош и Карлос Рохас, игроки Эпицентра, в неожиданном образе рэперов в новом видео, восхищают своих фанатов.

Футболисты Эпицентра из Испании, Нил Кош и Карлос Рохас, поразили своих фанатов неожиданным видео, где они воплотили образы рэперов. В ролике игроки предстали с типичными для рэп-культуры атрибутами: студийным микрофоном, темными очками, кожаными и бомбер-куртками, а также с уверенными рукопожатиями, свойственными для клипов рэп- и реггетон-артистов.





Оба спортсмена являются выпускниками футбольной академии Испании и присоединились к Эпицентру в этом сезоне:



- Нил Кош Монтанья (№77) - 27-летний оборонительный игрок, способный играть как в центре обороны, так и на фланге. До прибытия в Украину он выступал за команду Побла де Мафумет из третьего дивизиона Испании.

- Умберто Карлос Рохас Москера (№99), известный как Карлос Рохас - вингер, который присоединился к клубу на правах аренды из Эркулеса. Ранее он также играл за юношеские команды Альмерии, Мурсии и Атлетико.



В составе испанской группы легионеров Эпицентра также играют Хоакин Сифуэнтес и Джон Себерио.



Стоит отметить, что ранее Эпицентр и Буковина устроили вратарский спектакль.