Футболисты Эпицентра превратились в рэперов: Нил Кош и Карлос Рохас в неожиданном видео
Футболисты Эпицентра из Испании, Нил Кош и Карлос Рохас, поразили своих фанатов неожиданным видео, где они воплотили образы рэперов. В ролике игроки предстали с типичными для рэп-культуры атрибутами: студийным микрофоном, темными очками, кожаными и бомбер-куртками, а также с уверенными рукопожатиями, свойственными для клипов рэп- и реггетон-артистов.
Оба спортсмена являются выпускниками футбольной академии Испании и присоединились к Эпицентру в этом сезоне:
- Нил Кош Монтанья (№77) - 27-летний оборонительный игрок, способный играть как в центре обороны, так и на фланге. До прибытия в Украину он выступал за команду Побла де Мафумет из третьего дивизиона Испании.
- Умберто Карлос Рохас Москера (№99), известный как Карлос Рохас - вингер, который присоединился к клубу на правах аренды из Эркулеса. Ранее он также играл за юношеские команды Альмерии, Мурсии и Атлетико.
В составе испанской группы легионеров Эпицентра также играют Хоакин Сифуэнтес и Джон Себерио.
Стоит отметить, что ранее Эпицентр и Буковина устроили вратарский спектакль.