Сикан: возвращение в сборную Украины и адаптация в Андерлехте

Сикан возвращается в сборную Украины после трехлетнего перерыва, готов к игре и рад своему приглашению.

Последний раз форвард выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2023 года, во время матча против Италии.

Сикан в интервью пресс-службе УАФ рассказал:

Три года меня не было в сборной Украины. Когда меня впервые вызвали, я очень нервничал, а сейчас уже имею опыт. Больше нет такого давления, чувствую себя очень хорошо.

Атакующий игрок выразил свое удовольствие от возвращения в команду и предположил, что его приглашение связано с его игрой за клуб.Сикан также рассказал о своем опыте адаптации в Андерлехте. По его словам, начало игры за бельгийский клуб было непростым, но затем он быстро адаптировался.

Украинский футболист заявил:

Не могу сказать, что это лучший этап в моей клубной карьере. Сезон только начался. Сначала мне было тяжело в Андерлехте, но я легко адаптировался.

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В текущем сезоне Сикан забил 6 голов в 14 матчах за Андерлехт во всех соревнованиях. В составе сборной Украины он провел 7 матчей и забил 1 гол.25 сентября Украина сыграет первый матч нового цикла Лиги наций - против Венгрии. Затем под руководством Андреа Мальдеры команда встретится с Грузией 28 сентября.