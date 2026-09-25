Сикан: возвращение в сборную Украины и адаптация в Андерлехте
Сикан возвращается в сборную Украины после трехлетнего перерыва, готов к игре и рад своему приглашению.
Последний раз форвард выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2023 года, во время матча против Италии.
Сикан в интервью пресс-службе УАФ рассказал:
Три года меня не было в сборной Украины. Когда меня впервые вызвали, я очень нервничал, а сейчас уже имею опыт. Больше нет такого давления, чувствую себя очень хорошо.
Атакующий игрок выразил свое удовольствие от возвращения в команду и предположил, что его приглашение связано с его игрой за клуб.
Сикан также рассказал о своем опыте адаптации в Андерлехте. По его словам, начало игры за бельгийский клуб было непростым, но затем он быстро адаптировался.
Украинский футболист заявил:
Не могу сказать, что это лучший этап в моей клубной карьере. Сезон только начался. Сначала мне было тяжело в Андерлехте, но я легко адаптировался.
В текущем сезоне Сикан забил 6 голов в 14 матчах за Андерлехт во всех соревнованиях. В составе сборной Украины он провел 7 матчей и забил 1 гол.
25 сентября Украина сыграет первый матч нового цикла Лиги наций - против Венгрии. Затем под руководством Андреа Мальдеры команда встретится с Грузией 28 сентября.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: