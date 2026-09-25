Манчестер Сити признан виновным в 114 нарушениях финансовых правил АПЛ

"Горожане" признаны виновными в 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ.

Согласно информации от The Athletic, футбольный клуб Манчестер Сити признан виновным в финансовых нарушениях.



Отметим, что в зимнее окно 2023 года английская Премьер-лига (АПЛ) обвинила "горожан" в 115 эпизодах нарушения финансовых правил лиги.



Судебные слушания по данному вопросу были завершены в декабре 2024 года, однако судебное решение было вынесено только недавно. Манчестер Сити признан виновным по 114 из 115 обвинений.



На данный момент неясно, какие санкции будут применены к клубу, но рассматриваются различные варианты, включая понижение в дивизионе.



Ожидается, что клуб в скором времени подаст апелляцию.



Кроме того, было отмечено, что в сборной Англии определен лучший футболист года.