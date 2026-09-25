Травма вывела Синнера из игры: теннисист пропустит соревнования в Пекине

Восстановление после травмы займет больше времени, чем ожидалось, и Синнер не сможет защитить свой титул в Пекине.

Повреждение правого колена привело к тому, что Синнер не сможет принять участие в соревнованиях.



Синнер планировал защитить свой титул, который он выиграл в Пекине в прошлом году. Однако восстановление после травмы заняло больше времени, чем было ожидаемо.

Синнер сказал:

Как бы мне не хотелось, но придется сообщить, что я не смогу в этом году сыграть в Пекине. Мое колено еще далеко от того состояния, в котором мне бы хотелось его видеть, так что пока я не готов к участию в соревнованиях. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт.

Теннисист также выразил свое разочарование от того, что не сможет играть перед своими китайскими фанатами.

Он подчеркнул:

Больше всего мне будет недоставать той приятной атмосферы и тех благожелательных болельщиков. Было невероятно хорошо выступать в Пекине в предыдущие годы, а также выиграть титул в прошлом году. Я очень расстроен, что не смогу защитить его в этот раз, но буду рад вернуться в следующем году.

https://t.co/sXkEDMa3pH — Jannik Sinner (@janniksin) September 25, 2026

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook