Травма вывела Синнера из игры: теннисист пропустит соревнования в Пекине
Повреждение правого колена привело к тому, что Синнер не сможет принять участие в соревнованиях.
Синнер планировал защитить свой титул, который он выиграл в Пекине в прошлом году. Однако восстановление после травмы заняло больше времени, чем было ожидаемо.
Синнер сказал:
Как бы мне не хотелось, но придется сообщить, что я не смогу в этом году сыграть в Пекине. Мое колено еще далеко от того состояния, в котором мне бы хотелось его видеть, так что пока я не готов к участию в соревнованиях. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт.
Теннисист также выразил свое разочарование от того, что не сможет играть перед своими китайскими фанатами.
Он подчеркнул:
Больше всего мне будет недоставать той приятной атмосферы и тех благожелательных болельщиков. Было невероятно хорошо выступать в Пекине в предыдущие годы, а также выиграть титул в прошлом году. Я очень расстроен, что не смогу защитить его в этот раз, но буду рад вернуться в следующем году.
https://t.co/sXkEDMa3pH— Jannik Sinner (@janniksin) September 25, 2026
Синнер не играл на теннисном корте с момента финала Уимблдона-2026, где 12 июля победил Александра Зверева. Из-за проблем с правым коленом он пропустил турниры в Монреале и Цинциннати, а также отказался от участия в US Open.