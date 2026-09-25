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Эндрик из Реала в центре трансферной борьбы Милана и Ромы

Милан и Рома рассматривают возможность аренды Эндрика, успешного нападающего Реала.
Эндрик из Реала в центре трансферной борьбы Милана и Ромы
Эндрик / Getty Images

Corriere dello Sport сообщает о возможном переходе Эндрика, нападающего Реала, в другую команду в ближайшее зимнее трансферное окно.

Милан и Рома, два итальянских футбольных клуба, проявляют интерес к аренде этого молодого бразильского футболиста.

Важно отметить, что Эндрик имел успешный сезон в Лионе, что привлекло внимание итальянских команд, стремящихся его подписать.

В прошлом летнем трансферном окне Милан уже вел переговоры с представителями Эндрика о возможном выкупе. Таким образом, "россонери" будут первыми, кто попытается арендовать бразильца в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Эндрик принял участие только в одной игре.

Также стоит отметить, что ранее полузащитник Реала был признан лучшим игроком года в составе своей национальной команды.

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