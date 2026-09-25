Эндрик из Реала в центре трансферной борьбы Милана и Ромы

Милан и Рома рассматривают возможность аренды Эндрика, успешного нападающего Реала.

Corriere dello Sport сообщает о возможном переходе Эндрика, нападающего Реала, в другую команду в ближайшее зимнее трансферное окно.



Милан и Рома, два итальянских футбольных клуба, проявляют интерес к аренде этого молодого бразильского футболиста.



Важно отметить, что Эндрик имел успешный сезон в Лионе, что привлекло внимание итальянских команд, стремящихся его подписать.



В прошлом летнем трансферном окне Милан уже вел переговоры с представителями Эндрика о возможном выкупе. Таким образом, "россонери" будут первыми, кто попытается арендовать бразильца в зимнее трансферное окно.



В этом сезоне Эндрик принял участие только в одной игре.



Также стоит отметить, что ранее полузащитник Реала был признан лучшим игроком года в составе своей национальной команды.