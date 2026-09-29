Трубин: Представлять Украину - большая честь и радость

"Я рад полученному шансу играть и горжусь представлением национальной команды", - поделился своими эмоциями Трубин.

Анатолий Трубин, голкипер украинской сборной, поделился своими эмоциями после матча с Грузией в рамках второго тура Лиги наций, который завершился без голов (0:0).



Трубин, который обычно находится на скамейке запасных в своем клубе, был рад шансу принять участие в играх.



"Я очень рад, что у меня есть возможность играть матчи, особенно учитывая все, что происходит в последние месяцы. Я счастлив, что смог сыграть, и счастлив, что вообще играю за национальную команду - это большая честь и гордость", - рассказал он.



Трубин также отметил, что состав команды на матч был необычным.



"Конечно, мы хотели победить, но, возможно, мы никогда не играли в таком составе все вместе. Но я считаю, что мы все равно неплохо справились. Да, мы можем и будем становиться лучше, на 100 процентов, но в целом это хорошее продолжение после победы над Венгрией", - сказал он.



Следует отметить, что Трубин был назван лучшим игроком матча по мнению болельщиков.



"В целом я рад и счастлив, что болельщики голосуют, оценивают мою игру, поэтому я очень благодарен им за это. Но для меня самое главное - это победа команды. Я сделаю все возможное, чтобы команда не пропускала голы.

Сейчас у нас немного больше времени на подготовку, на один день, поэтому, как сказал главный тренер, мы будем держать баланс. Когда победили, когда сыграли вничью - нужно держать баланс, потому что еще две игры, ничего еще не решено. Поэтому нужно становиться лучше как команда и каждому в отдельности. Еще две домашние игры с нашими болельщиками - будет очень здорово, я думаю", - заявил Трубин в интервью MEGOGO.