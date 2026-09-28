Трубин - "Лев матча": 81% болельщиков отдали голос за вратаря

Трубин стал "Львом матча" после впечатляющего выступления в матче против Грузии, получив поддержку 81% болельщиков.

Голкипер, отпраздновавший недавно свое 25-летие, получил поддержку 81% болельщиков. Трубин не позволил мячу проникнуть в свои ворота, сделав пять великолепных сейвов, один раз успешно выходя из ворот и дважды отбивая мяч.



Кроме того, вратарь успешно выполнил 18 из 20 возможных передач, что дает 90% точности.



Матч против Грузии стал для Трубина 30-м в составе национальной команды Украины.



"Лев матча" - это специальная награда, которую УАФ вручает лучшему игроку украинской команды после каждого матча. Победителя определяют по итогам голосования болельщиков.



Напомним, что матч Украины против Грузии во втором туре Лиги наций завершился ничьей.