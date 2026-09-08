Кривбасс первым пробился в 1/8 финала Кубка Украины: победа над Олимпией 2:0

Кривбасс обеспечил себе место в 1/8 финала Кубка Украины, одолев любительский клуб Олимпия со счетом 2:0.

Футбольный клуб Кривбасс из Кривого Рога стал первым, кто пробился в 1/8 финала Кубка Украины по футболу в текущем сезоне. В матче 1/16 финала команда из Премьер-лиги встретилась с любительским клубом Олимпия и оправдала ожидания, одержав победу со счетом 2:0.



Важную роль в этом кубковом противостоянии сыграли иностранные футболисты из Кривбасса. На 30-й минуте Яксон Ривас открыл счет, а на 92-й минуте Жуан Машаду увеличил преимущество, укрепив позиции Кривбасса.



По новым правилам турнира, победитель матча определяется по итогам одного поединка. Если в основное время игры счет равный, команды не играют дополнительные таймы, а сразу переходят к серии пенальти.



Олимпия против Кривбасса - 0:2



Голы: Ривас (30), Машаду (90+2).



Важно упомянуть, что новый наставник сборной Украины обратился к своим фанатам в необычной форме.