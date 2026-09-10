ПСЖ одержал уверенную победу над Слованом со счетом 6:1, благодаря хет-трику Торреса и двум голам Дембеле.

В среду, 9 августа, на своем домашнем арене ПСЖ принимал Слован в футбольном матче. Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе, в то время как Даниил Игнатенко не покидал скамейку запасных в течение всего поединка. Николай Кухаревич не смог принять участие в матче из-за травмы.



ПСЖ быстро взял контроль над игрой, благодаря двум голам Дембеле, забитым в начале матча. Торрес также отметился голом в первом тайме против словацкой команды.



Во втором тайме ПСЖ продолжил уверенно контролировать игру. Торрес забил еще два гола в первые десять минут, сделав хет-трик и увеличив преимущество своей команды. Камара сумел забить единственный гол для Слована.



Фабиан Руис забил шестой гол для ПСЖ, установив окончательный счет матча 6:1 в пользу ПСЖ. Илья Забарный провел на поле весь матч.



ПСЖ - Слован 6:1

Голы: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руис, 87 - Камара, 58

Также ранее в упорной борьбе Ливерпуль одержал победу над Атлетико со счетом 2:1 в первом матче Лиги чемпионов на своем домашнем стадионе.