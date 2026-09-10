Ливерпуль обыграл Атлетико в открытии Лиги чемпионов: итоговый счет 2:1

В упорной борьбе Ливерпуль одержал победу над Атлетико со счетом 2:1 в первом матче Лиги чемпионов на своем домашнем стадионе.

Лига чемпионов открыла свои двери для первого тура на стадионе Ливерпуля в среду, 9 августа, где состоялась встреча с Атлетико.



За первые 15 минут игры Атлетико удалось забить первый гол благодаря удачному дальнему удару Льоренте.



Весь первый тайм мадридская команда удерживала преимущество, несмотря на напряженную борьбу. Однако, после углового удара, Ливерпуль смог воспользоваться ситуацией и выровнять счет.



С началом второго тайма Ливерпуль взял верх благодаря точному удару Макаллистера. Несмотря на то, что после этого домашняя команда отдала инициативу, они уверенно провели матч до победного финала.



Итоговый счет встречи между Ливерпулем и Атлетико составил 2:1

Авторами голов стали: Собослай (40-я минута), Макаллистер (50-я минута) - Льоренте (17-я минута).