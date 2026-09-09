Ферстаппен призывает вернуть V8: Ностальгия по золотой эре гонок

Макс Ферстаппен, пилот Red Bull, вновь выразил свою поддержку возвращению двигателей V8 в гоночные серии.



Ферстаппен, который родился в Нидерландах, неоднократно критиковал современные гоночные машины и повторно подчеркнул свою приверженность традиционным двигателям внутреннего сгорания в беседе с журналистами.



В этот раз он также напомнил своим фанатам о волнении, которое вызывали старые двигатели.

Стоило бы все-таки вернуться к V8 - хотя бы ради одной управляемости. Сидя за рулем старых автомобилей, сложно себе вообразить нечто иное, чем то, насколько по-другому двигатель может реагировать на газ и насколько лучше им управлять. И насколько все ужасно сейчас по сравнению с обычным V8.

Турбогибридные силовые установки 2025 года по ощущениям не менее ужасны, если сравнивать их с V8. V8 во стократ лучше. С ним болид движется гораздо свободнее, намного легче. Современные же машины так утяжелились...

Не забыть тех волнений от V8, от V10 в былые времена, когда я был еще несмышленышем. Проходишь себе по треку и слышишь, как эти автомобили выезжают, - и у тебя прям мурашки по коже. И уже неважно, что едут они 300 км/ч, а не 350-360, как случается сейчас.