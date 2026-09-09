Наполи отстраняет Ланга: дисциплинарные проблемы в клубе продолжаются

Наполи отстраняет Ноа Ланга от игры против Арсенала из-за дисциплинарных проблем, но ожидается его скорое возвращение.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо поделился информацией о новых дисциплинарных проблемах в футбольном клубе Наполи.



В прошлом сезоне команда была вынуждена временно отстранить от игр Ромелу Лукаку, а в текущем сезоне подобная судьба постигла Ноа Ланга.



В прошлом году Ланг был отправлен на правах аренды в Галатасарай из-за разногласий с Антонио Конте, и, похоже, у него возникли проблемы и с новым тренером.



В качестве дисциплинарного взыскания Наполи принял решение отстранить Ланга от предстоящего матча против Арсенала.



Однако спортивный директор клуба Джованни Манна уверяет, что Ланг уже принес извинения и в ближайшее время вернется в состав команды.



Кроме того, стало известно, что Михаил Мудрик будет вынужден пропустить несколько матчей из-за травмы.