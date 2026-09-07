Носкова одерживает победу над Костюк в марафонском матче на US Open

Несмотря на отважную борьбу, Костюк уступила Носковой в трехсетовом матче на стадионе Луи Армстронга.

Матч на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке, продолжавшийся более двух с половиной часов, закончился победой Носковой со счетом 7:5, 5:7, 6:4.



В начале игры Носкова уверенно выиграла первый сет со счетом 7:5 и продолжала доминировать во втором. Однако, Костюк, находясь на грани проигрыша, продемонстрировала стойкость, отыграв два матчбола, и выиграла второй сет - 7:5.



В решающем третьем сете Носкова снова взяла верх. Костюк продолжала сопротивление до последнего мяча и отыграла еще три матчбола, но на шестой попытке чешка все же победила украинку со счетом 6:4.



Несмотря на поражение, Марта Костюк произвела впечатление своим отличным исполнением подач, сделав 9 эйсов за матч, в то время как у ее соперницы не было ни одного эйса.



После этого матча общий счет в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу Носковой.



Напомним, Соболенко пробилась в четвертьфинал US Open. Текущая двукратная чемпионка победила американку Тейлор Таунсенд.