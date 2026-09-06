Эпицентр и Буковина завершили матч УПЛ без голов: ничья 0:0

Эпицентр и Буковина завершили матч пятого раунда УПЛ без голов, несмотря на активные атаки обеих команд.

В пятом раунде Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27 Эпицентр и Буковина не сумели выявить победителя. Матч, состоявшийся 6 сентября на стадионе Г. Тонкочеева в Каменце-Подольском, закончился ничьей 0:0. Это была их первая встреча в рамках УПЛ.



Буковина начала игру активно. Первый значимый момент в матче произошел после передачи от Груши, когда мяч, отскочивший от штанги, стал серьезной угрозой для Эпицентра. В дальнейшем, Кожушко и Карась также пытались преодолеть защиту Эпицентра, но вратарь Александр Федотов успешно отбил их атаки.



Во второй половине игры Эпицентр также имел возможности открыть счет, но Буковина продолжала создавать больше опасных ситуаций. Федотов несколько раз спасал свою команду от ударов Груши и Задераки. В конечном итоге, ни одна из команд не смогла забить.



В течение матча Эпицентр сделал 12 ударов, из которых четыре были в створ ворот. У Буковины было 11 ударов и три попадания в створ. По угловым гости также оказались сильнее - 8:6.

УПЛ, 5-й тур

Эпицентр - Буковина - 0:0

Предупреждения:

Эпицентр: Себерио (19), Тавареш (25), Сидун (67), Ващенко (85)

Буковина: Безуглый (38), Бусько (81)

Эпицентр: Федотов - Климец, Кош, Репай, Лучкевич - Себерио (Миронюк, 46), Тавареш (Запорожец, 76) - А. Козак (Ващенко, 58), Руэда, К. У. Рохас - Сидун.

Буковина: Пеньков - Стасюк, Безуглый, Карась, Бусько - Груша (Бабак, 87), Витенчук, Задерака (Танковский, 75) - Дахновский (Мор, 65), Кожушко (Кравчук, 65), Эдвин (Ильин, 64).

Главный арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Статистика: удары - 12:11, удары в створ - 4:3, угловые - 6:8, офсайды - 1:3.

Стоит отметить, что ранее Верес и Заря также сыграли вничью в юбилейном матче для ровенчан.