Арина Соболенко прорывается в четвертьфинал US Open, обыграв Тейлор Таунсенд

Соболенко преодолевает трудности и выходит в четвертьфинал US Open, обыграв Таунсенд.

Арина Соболенко в воскресенье обыграла американку Тейлор Таунсенд в матче US Open, завершившемся со счетом 6:4, 6:3. Этот успех позволил ей пройти в четвертьфинал турнира без потери ни одного сета.



Соболенко, которая возглавляет мировой рейтинг теннисисток, испытывала проблемы в подготовке к этому важному турниру года, но смогла восстановить свою форму в Нью-Йорке. Во втором сете Таунсенд была впереди со счетом 3:1, но Соболенко удалось выиграть следующие четыре гейма и завершить матч удачным ударом с бэкхенда.



В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк, которая занимает 11-е место в посеве, и чешкой Линдой Носковой, действующей чемпионкой Уимблдона.



Отметим, что Юлия Стародубцева была вынуждена покинуть US Open, потерпев поражение от второй в мировом рейтинге теннисистки.