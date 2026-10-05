Мальдера объявил состав Украины на матч Лиги наций против Венгрии

Мальдера назвал состав Украины на матч против Венгрии: возвращение пяти игроков и отсутствие Михайличенко, Шапаренко и Зубкова из-за травм.

Главный наставник украинской национальной команды Андреа Мальдера обнародовал список игроков, которые будут участвовать в предстоящем матче против Венгрии в рамках Лиги наций 2026/27. Игра запланирована на вечер 5 октября и начнется в 21:45 по местному времени в Трнаве, Словения.



На пресс-конференции перед матчем тренер сообщил, что Богдан Михайличенко, Николай Шапаренко и Александр Зубков не смогут выйти на поле из-за проблем со здоровьем.



Состав команды на игру против Венгрии выглядит так:

Вратари: Ермаков, Трубин, Рызнык

Защитники: Крупский, Сарапий, Михавко, Бондарь, Забарный, Драмбаев

Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Назаренко, Пихальонок, Очеретько, Назарина, Хлань, Велетень, Цыганков, Варфоломеев

Нападающие: Яремчук, Пономаренко, Ванат, Краснопир

По сравнению с игрой против Венгрии 25 сентября, в состав вернулись пять игроков, которые отсутствовали в предыдущем матче - Пихальонок, Велетень, Варфоломеев, Михавко и Яремчук. Несмотря на то, что Мальдера ранее упоминал о проблемах Яремчука с коленом, он все равно включен в состав. В то же время, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Александр Зубков и Даниил Сикан не смогут выйти на поле.



Стоит отметить, что матч против Венгрии будет второй домашней игрой подряд для Украины в Лиге наций. 2 октября команда принимала Северную Ирландию.