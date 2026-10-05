Героический выход на поле: футболист играет с травмой и приводит Англию к победе
23-летний футболист получил травму перед матчем с Хорватией, однако решил выйти на поле и впервые стал членом стартового состава национальной команды. Англия уверенно победила соперника со счетом 7:0, при этом Скотт пробыл на поле 70 минут.
В настоящее время игрок вернулся в Борнмут для проведения дополнительного медицинского осмотра. По данным talkSPORT, период восстановления может занять до двух месяцев.
В связи с этим Скотт не сможет выйти на поле в предстоящем матче Англии против Чехии, а также возможно его длительное отсутствие в составе Борнмута. Следующим противником клуба будет Челси.
Главный тренер английской команды Томас Тухель ранее отметил высокий уровень игры Скотта против Хорватии и подчеркнул, что команде требуются дополнительные игроки в центре поля.
Тем временем, во время матча между Ирландией и Израилем произошел новый скандал: один из игроков плюнул в тренера.