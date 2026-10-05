Героический выход на поле: футболист играет с травмой и приводит Англию к победе

Скотт пропустит предстоящий матч Англии из-за травмы, полученной перед игрой с Хорватией, и вернулся в Борнмут для медицинского осмотра.

23-летний футболист получил травму перед матчем с Хорватией, однако решил выйти на поле и впервые стал членом стартового состава национальной команды. Англия уверенно победила соперника со счетом 7:0, при этом Скотт пробыл на поле 70 минут.



В настоящее время игрок вернулся в Борнмут для проведения дополнительного медицинского осмотра. По данным talkSPORT, период восстановления может занять до двух месяцев.



В связи с этим Скотт не сможет выйти на поле в предстоящем матче Англии против Чехии, а также возможно его длительное отсутствие в составе Борнмута. Следующим противником клуба будет Челси.



Главный тренер английской команды Томас Тухель ранее отметил высокий уровень игры Скотта против Хорватии и подчеркнул, что команде требуются дополнительные игроки в центре поля.



Тем временем, во время матча между Ирландией и Израилем произошел новый скандал: один из игроков плюнул в тренера.