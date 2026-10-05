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Юта Джаз одерживает победу в НБА: украинец Михайлюк внес вклад в успех команды

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк внес значительный вклад в победу команды, набрав 9 очков и совершив 3 результативные передачи.
Юта Джаз одерживает победу в НБА: украинец Михайлюк внес вклад в успех команды
Святослав Михайлюк / Getty Images

4 октября команда Юта Джаз успешно провела свой первый предварительный матч в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав победу над Денвер Наггетс со счетом 109:97.

В составе команды Юта Джаз на поле вышел украинский баскетболист Святослав Михайлюк. Несмотря на то, что он начал матч на скамейке запасных, после замены он провел на площадке 17 минут 12 секунд.

В течение этого времени Михайлюк принес своей команде 9 очков и совершил 3 результативные передачи.

Также стоит упомянуть, что недавно один из клубов НБА нанял и уволил комментатора в течение одного дня из-за его сообщений, опубликованных им в 15 лет.

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