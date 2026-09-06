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Стародубцева завершает участие в US Open, установив личный рекорд

Стародубцева уступила второй ракетке мира Рыбакиной, завершив свой путь на US Open на третьем круге.
Стародубцева завершает участие в US Open, установив личный рекорд
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила свое выступление на US Open.

Стародубцева установила свой личный рекорд, пробившись до третьего круга американского Грэнд-слема. Ее соперницей была вторая в мировом рейтинге Елена Рыбакина.

В первом сете Стародубцева успешно сопротивлялась сильной сопернице, заставив ее восстановить равновесие, а затем и выиграть сет в тайбрейке.

Однако в следующем сете Рыбакина показала свое мастерство, обыграв украинку и исключив ее из турнира.

US Open-2026. Третий круг

Юлия Стародубцева против Елены Рыбакиной (Казахстан, 2) - 0:2 (6:7 (6), 3:6)

Ранее Свитолина уступила Калинской в третьем раунде US Open, завершая свое участие в турнире.

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