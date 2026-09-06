Стародубцева завершает участие в US Open, установив личный рекорд

Стародубцева уступила второй ракетке мира Рыбакиной, завершив свой путь на US Open на третьем круге.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила свое выступление на US Open.



Стародубцева установила свой личный рекорд, пробившись до третьего круга американского Грэнд-слема. Ее соперницей была вторая в мировом рейтинге Елена Рыбакина.



В первом сете Стародубцева успешно сопротивлялась сильной сопернице, заставив ее восстановить равновесие, а затем и выиграть сет в тайбрейке.



Однако в следующем сете Рыбакина показала свое мастерство, обыграв украинку и исключив ее из турнира.



US Open-2026. Третий круг



Юлия Стародубцева против Елены Рыбакиной (Казахстан, 2) - 0:2 (6:7 (6), 3:6)

Ранее Свитолина уступила Калинской в третьем раунде US Open, завершая свое участие в турнире.