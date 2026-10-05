Гонка Lego-автомобилей: программный сбой замедлил Гран-при

Программная ошибка вызвала замедление скорости во время Гран-при, влияя на производительность автомобилей и порядок их расположения на трассе.

Технический анализ, проведенный после Гран-при, выявил, что замедление скорости было результатом программной ошибки в системе управления использованием электрической мощности двигателя. Это произошло из-за комбинации низких оборотов двигателя, плохого сцепления с поверхностью дороги и особенностей конфигурации трассы.



Макс Ферстаппен, который стартовал с первой позиции и в итоге стал победителем сезона, отметил, что он первым столкнулся с этой проблемой и заметил, что другие машины также двигались необычайно медленно.



"Я посмотрел в зеркало и подумал: они что, ждут меня? Это была гонка Lego-машинок", - сказал Ферстаппен.



Льюис Хэмилтон, занявший третье место, поделился, что ему пришлось полностью остановить машину.



"У нас была такая же скорость. Мне пришлось остановиться на трассе, заглушить машину и двигатель, а затем перезапустить его. Я никогда раньше такого не делал", - отметил Хэмилтон.



Ферстаппен добавил, что в один момент несколько автомобилей ехали почти бок о бок на прямой, не понимая, что происходит.



FIA признала проблему серьезной и обещала провести полное расследование. Предварительно, программное обеспечение проходило тестирование, но такие условия ранее не учитывались.



Сбой временно нарушил порядок расположения автомобилей, но FIA решила сохранить исходную стартовую решетку, так как проблема не была связана с командами.



В этой же гонке пилот Mercedes Джордж Рассел не смог дойти до финиша из-за отказа двигателя за пять кругов до конца гонки.