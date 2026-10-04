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Ферстаппен обогнал всех: победа в гонке под дождем и борьба за чемпионский титул

Ферстаппен увеличивает преимущество, Хэмилтон занимает третье место, а Расселл вынужден отступить из-за проблем с двигателем.
Ферстаппен обогнал всех: победа в гонке под дождем и борьба за чемпионский титул
Макс Ферстаппен / Getty Images

Нидерландский гонщик, вышедший на старт с первой позиции, успешно удержал лидерство в тяжелейшем заезде.

Ферстаппен мастерски воспользовался ситуацией после ухода автомобиля безопасности и на последних кругах увеличил преимущество перед Кими Антонелли. Пилот Mercedes занял вторую строчку, при этом сохраняя лидерство в чемпионате.

Льюис Хэмилтон занял третью позицию. Этот гонщик Ferrari продемонстрировал отличную гонку и сумел войти в тройку лидеров, несмотря на проблемы, возникшие еще до старта заезда. Четвертое место занял его партнер по команде Шарль Леклер, а пятую строчку занял Исак Хаджар из Red Bull.

Серьезным негативным моментом стало отступление Джорджа Расселла. Гонщик Mercedes был вынужден остановиться на трассе из-за предполагаемой проблемы с двигателем, что сильно повлияло на его борьбу за чемпионский титул.

Стоит отметить, что гонку пришлось перенести из-за сильного дождя. Стартовую процедуру пришлось прервать, а первые круги гонщики проехали за автомобилем безопасности. Непредсказуемая погода вынудила команды неоднократно менять стратегию и выбор шин.

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