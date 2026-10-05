Поломка двигателя лишила Рассела шансов на чемпионский титул

Неожиданная поломка автомобиля лишила Рассела шансов на победу и увеличила его отставание в чемпионате.

Британский автогонщик находился на верном курсе к победе и имел возможность заработать ценные очки в борьбе за титул чемпиона, однако его гоночный автомобиль неожиданно вышел из строя на главной прямой. В результате, Рассел не смог набрать ни одного очка, и его отставание от командного коллеги Кими Антонелли в чемпионате увеличилось с 66 до 84 очков.



"Почти надо смеяться, это больше чем разочарование. Такое происходило уже столько раз в этом сезоне. Это настоящий позор", - отметил Рассел.



Гонщик Mercedes подчеркнул, что до неисправности он намеревался спокойно довести гонку до конца.



"Подиум выглядел очень уверенно. Это была солидная гонка, не выдающаяся, но солидная. Но это не впервые, поэтому я уже привык к этому чувству", - добавил британец.



Тото Вольфф, руководитель Mercedes, подтвердил, что причиной схода стала поломка двигателя.



"Я невероятно раздражен. Я не в лучшем состоянии", - признался глава команды.



После схода Рассел признал, что его шансы на чемпионский титул стали практически нулевыми.



"Надежды на чемпионство исчезли. Такова реальность", - сказал гонщик.



Отметим, после сложной гонки Гран-при Бахрейна в Малайзии победу одержал Ферстаппен.