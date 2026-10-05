Спортивный скандал: ирландский тренер обвиняет израильского футболиста в плевке

Инцидент на поле: Дойл обвиняет израильского футболиста в неуважении.

Дэмиен Дойл, физический тренер ирландской национальной футбольной команды, обвиняет израильского футболиста в том, что тот плюнул на него во время перехода команд в подтрибунное пространство после первого тайма, сообщает The Irish Times.

Этот инцидент стал причиной конфликта между игроками и членами команд обеих сторон, которые пришлось разнимать. Ирландская футбольная ассоциация подтвердила, что Дойл выдвинул такое обвинение.



Главный тренер ирландской команды Хеймир Хадльгримссон отказался обсуждать детали.



"Я не собираюсь это комментировать. Это то, что должен рассмотреть дисциплинарный комитет", - заявил Хадльгримссон.



Израильская сторона пока не подтвердила обвинение. Главный тренер израильской команды Ран Бен Шимон заявил, что не был свидетелем инцидента, так как находился в раздевалке во время перерыва. Израильская футбольная ассоциация также отказалась комментировать ситуацию.



Матч завершился ничьей 1:1. Ирландия забила первый гол благодаря пенальти Троя Парротта, а Дор Перец сравнял счет в начале второго тайма.



Вся игра проходила в напряженной атмосфере. Футболисты отказались от рукопожатий перед началом матча, а сама игра проходила без зрителей на нейтральной территории в сербском городе Бачка-Топола.



Отметим, что ранее украинский вратарь принес извинения за свою ошибку в матче против Северной Ирландии.