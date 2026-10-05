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Свитолина уверенно обыгрывает Саккари, продолжая победную серию

Свитолина уверенно обыграла Саккари в напряженном матче, продемонстрировав мастерство и стратегию. В следующем раунде она встретится с Энн Ли.
Свитолина уверенно обыгрывает Саккари, продолжая победную серию
Элина Свитолина / Getty Images

Свитолина вновь показала свое превосходство над Саккари, одержав четвертую победу в их личных поединках. До этого они встречались на корте пять раз, и украинка всегда была в лидерах.

Матч в Пекине прошел в напряженной борьбе. В первом сете обе спортсменки упорно боролись за брейк, но при равном счете 4:4 Свитолина прорвала оборону Саккари и уверенно выиграла сет со счетом 6:4.

Второй сет также не обошелся без напряженных моментов. Саккари не раз ставила Свитолину в трудное положение на ее подаче, но украинка успешно справилась с давлением. При равенстве 5:5 Свитолина сделала брейк и затем использовала свое преимущество на своей подаче, чтобы завершить матч со второй попытки - 7:5.

Мария Саккари (Греция, 25) против Элины Свитолины (Украина, 6) - 4:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

Брейки: 0 - 2 в пользу Свитолины.

Свитолина продолжает свою победную серию в личных поединках. В 1/8 финала она сразится с американкой Энн Ли. Это будет их первый матч с 2021 года, когда последний раз они встречались на Roland Garros, и тогда победу одержала Свитолина.

Напомним также, что вчера Снигур за 48 минут победила Престон.

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