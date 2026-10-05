Свитолина уверенно обыгрывает Саккари, продолжая победную серию
Свитолина вновь показала свое превосходство над Саккари, одержав четвертую победу в их личных поединках. До этого они встречались на корте пять раз, и украинка всегда была в лидерах.
Матч в Пекине прошел в напряженной борьбе. В первом сете обе спортсменки упорно боролись за брейк, но при равном счете 4:4 Свитолина прорвала оборону Саккари и уверенно выиграла сет со счетом 6:4.
Второй сет также не обошелся без напряженных моментов. Саккари не раз ставила Свитолину в трудное положение на ее подаче, но украинка успешно справилась с давлением. При равенстве 5:5 Свитолина сделала брейк и затем использовала свое преимущество на своей подаче, чтобы завершить матч со второй попытки - 7:5.
Мария Саккари (Греция, 25) против Элины Свитолины (Украина, 6) - 4:6, 5:7.
In charge ⚡ Elina Svitolina takes the first set from Sakkari 6-4 in Beijing! #ChinaOpen https://t.co/4B626axVAx— wta (@WTA) October 5, 2026
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
Брейки: 0 - 2 в пользу Свитолины.
Свитолина продолжает свою победную серию в личных поединках. В 1/8 финала она сразится с американкой Энн Ли. Это будет их первый матч с 2021 года, когда последний раз они встречались на Roland Garros, и тогда победу одержала Свитолина.
Напомним также, что вчера Снигур за 48 минут победила Престон.