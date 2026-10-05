Свитолина уверенно обыгрывает Саккари, продолжая победную серию

Свитолина уверенно обыграла Саккари в напряженном матче, продемонстрировав мастерство и стратегию. В следующем раунде она встретится с Энн Ли.

Свитолина вновь показала свое превосходство над Саккари, одержав четвертую победу в их личных поединках. До этого они встречались на корте пять раз, и украинка всегда была в лидерах.



Матч в Пекине прошел в напряженной борьбе. В первом сете обе спортсменки упорно боролись за брейк, но при равном счете 4:4 Свитолина прорвала оборону Саккари и уверенно выиграла сет со счетом 6:4.



Второй сет также не обошелся без напряженных моментов. Саккари не раз ставила Свитолину в трудное положение на ее подаче, но украинка успешно справилась с давлением. При равенстве 5:5 Свитолина сделала брейк и затем использовала свое преимущество на своей подаче, чтобы завершить матч со второй попытки - 7:5.



Мария Саккари (Греция, 25) против Элины Свитолины (Украина, 6) - 4:6, 5:7.

In charge ⚡ Elina Svitolina takes the first set from Sakkari 6-4 in Beijing! #ChinaOpen https://t.co/4B626axVAx — wta (@WTA) October 5, 2026

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