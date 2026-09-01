Усик против Уайлдера: последний танец легенды бокса на американской земле

"Последний танец" Усика: украинский боксер планирует завершить карьеру после боя с Уайлдером в 2027 году.

В марте 2027 года планируется боксерская встреча между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером, как сообщил Майк Коппинджер из The Ring, цитируя заявление Сергея Лапина, руководителя команды Усика. Предполагается, что бой будет проходить на американской земле.



Этот поединок рассматривается как последний в профессиональной карьере 39-летнего украинского боксера Усика. Усик ранее выразил свое желание провести "последний танец", после которого он намерен завершить свою спортивную карьеру.



Усик на протяжении всей своей карьеры не знал поражений, одержав 25 побед в 25 боях, 16 из которых были завершены нокаутом. В июне этого года он принял решение отказаться от всех своих чемпионских титулов в супертяжелом весе. Деонтей Уайлдер, 40-летний боксер, является экс-чемпионом мира по версии WBC (2015-2020), и владеет рекордом по количеству побед нокаутом в начале карьеры - 32 подряд. Однако, из последних десяти боев он выиграл только пять. Последний раз Уайлдер выходил на ринг в апреле, где победил Дерека Чисору по решению судей.



Тем временем, Хргович уже определился со своими планами после завоевания титула IBF.