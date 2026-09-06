Харьков разгромил Оболонь: Итодо забил два гола и готов бороться за звание лучшего бомбардира

Итодо, забивший два гола в матче против Оболони, поделился своими впечатлениями и амбициями в интервью для Футбол24.

В ходе пятого тура УПЛ ФК Харьков с легкостью одержал победу над Оболонью, забив пять мячей и не допустив ни одного пропущенного. Футболист Итодо отметился двумя голами и результативной передачей. Он поделился своими впечатлениями после игры в интервью для Футбол24.



"Прежде всего хочу поблагодарить Бога за эту победу. Я на 100% счастлив от этого бесценного успеха, ведь все мы, как игроки, заслужили его. Поэтому я очень счастлив и горжусь командой", - акцентировал внимание футболист.



Итодо также подчеркнул свою решимость продолжать забивать голы и бороться за звание лучшего бомбардира.



"Я не собираюсь останавливаться, ведь впереди меня ждет серьезная задача - забивать еще больше голов и бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата", - заявил форвард.



Напомним, что Динамо не сумело победить ЛНЗ, несмотря на аннулированный гол.